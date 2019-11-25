Bayburt'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

25.11.2019 15:45 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:51

24 Kasım Öğretmenler Günü tüm yurtta olduğu gibi Bayburt'ta da çeşitli etkinliklerle kutlandı.



Bayburt Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından Şair Zihni Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Bayburt Vali Vekili Halit Benek, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutan Vekili Topçu Yarbay Recai Yılmaz, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.



Burada bir konuşma yapan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, eğitim camiasında yıllarca görev yapmaktan gurur duyduğunu söyleyerek, "Bizim öğretmenlerimiz dündür, bugündür, yarındır. Onlar dünden bugüne ve yarına taşıyacak olan gerçek temsilcilerdir. Bizim kültürümüzü, değerlerimizi yarınlara taşıyacak mimarlardır öğretmenler. Şunu unutmayalım geçmişini bilmeyenler atinin karanlıklarında yok olup giderler. Öğretmenlerimiz şunu bilmeli tarihin akışı içerisinde, asırlar ötesinden bir zamanlar Orta Asya steplerinde Bilgehan'ın bir ifadesi var, Türk diyor, üstte gök çökmedikçe altta yer delinmedikçe senin ilini ve töreni kim bozabilir. Arkasından 6 asır boyunca 3 kıtada hükmeden bir Osmanlı İmparatorluğu devleti ebed müddet fikrini benimsemiş ve onu devam ettirmeye çalışmış. Sonra Mustafa Kemal Atatürk gelmiş demiş ki 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.' Bu sözler aslında basit kavramların ifadesi değildir. Bunlar yıllar öncesindeki tarihi birikimin dünden bugüne aktardığı değer yargılarıdır. Onun için bunları unutmamak zorundayız" diye konuştu.



Öğretmenliğin gerçekten kutsi bir görev olduğunu belirten Başkan Pekmezci, "Öğretmenlerimiz bu ülkenin mutlu geleceği için, özlemleri için yarına dönük düşüncelerini sürekli gayretle çalışarak devam ettirirler. Öğretmenler bizim yarınlarımızdır. Öğretmenlerimiz sevgi, saygı ve merhamet elçileridir. Öğretmenler 82 milyon insanın özlemle beklediği hasretle beklediği bir ve beraber olmanın gerçek mimarlarıdır. Öğretmenler Osman Gazi'yi yetiştiren Şeyh Edebali'dir, öğretmenler Fatih'i yetiştiren Ak Şemsettin'dir. Yarınlarımız mutlu ve geleceğimiz inşallah mutlu olacaktır. Atatürk'ün dediği gibi 'Öğretmenden ve eğiticiden yoksun bir milletin millet olma vasfını kazanması mümkün değildir.' Onun için biz gelecek kuşaklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenleri her zaman saygıyla, hürmetle yad ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Protokol konuşmalarının ardından öğrenciler tarafından öğretmen konulu şiir okundu. Daha sonra öğretmenler günü konulu video izlenerek, düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi ve emekli öğretmenlere hizmet plaketleri verildi. Program Fen Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan müzik dinletisi ile sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İHA