Bayburt'ta 2021 Yılı Sulama Sezonu Başladı
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Bayburt'ta 2021 Yılı Sulama Sezonu Başladı

Bayburt'ta 2021 Yılı Sulama Sezonu Başladı
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Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor. Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olup bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyoruz. Bilindiği gibi Türkiye'de suyun dörtte üçü sulamada kullanılıyor. Bu bakımdan suyu depolamak, inşa edilen sulama tesisleriyle tarım arazilerine ulaştırmak ve bu süreçte su kayıplarını minimum seviyeye indirmek önem taşıyor. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Bayburt'ta 2021 Yılı Sulama Sezonu BaşladıBu kapsamda Bayburt ilimizde 01. 05. 2021 tarihinde başlayan sulama sezonunda, 278 020 dekar tarım arazisi sulanacak. Bayburt il ve ilçelerinde 2021 yılında toplam 278 020 dekar arazide yapılacak sulu tarım ile birlikte 2021 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 100 000 000 TL katkı sağlanması hedefleniyor. Bayburt ilinde Demirözü Sulaması çiftçilerimiz için son derece önemli bir yatırımdır. Demirözü Sulaması ile birlikte çiftçilerimizin ürün yelpazeleri genişledi. Tarım ülkeler için stratejik öneme sahip. İçinden geçilen salgın sürecinde bu çok daha net görüldü. İnşa ettiğimiz baraj ve göletler, sulama kanalları ile iletim hatları sayesinde suyu toprakla buluşturuyoruz. Yaptığımız toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile tarım arazilerini büyütüyoruz. Çiftçimizin gelirini, üretim konforunu yükseltiyoruz. Böylece kırsal alanlardan göçün belli ölçüde önüne geçtiğimiz gibi gıda arz güvenliğinin de teminatı oluyoruz. Bayburt ilimizde geçen yıl sulama sezonunda problem yaşamadık. Bu yılda sulama sezonu sorunsuz devam ediyor. Yaptığımız yatırımlarla bunu sürekli hale getirmek ve modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Hem suyumuza hem toprağımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz.

Kaynak: Habermetre

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