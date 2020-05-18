Bayburt'ta 2020 Nisan ayında 20 konut satıldı
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Bayburt'ta 2020 Nisan ayında 20 konut satıldı

Bayburt'ta 2020 Nisan ayında 20 konut satıldı.

Bayburt'ta 2020 Nisan ayında 20 konut satıldı
18.05.2020 08:44 | Son Güncelleme: 18.05.2020 08:44

Bayburt'ta 2020 Nisan ayında 20 konut satıldı.

TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Bayburt'ta 2020 Nisan ayında konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,2 azalarak 20 konut oldu. Konut satışlarında, İstanbul 6 bin 113 konut satışı ve yüzde 14,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 4 bin 500 konut satışı ve yüzde 10,5 pay ile Ankara, 2 bin 533 konut satışı ve yüzde 5,9 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 6 konut ile Hakkari, 7 konut ile Ardahan ve 20 konut ile Bayburt oldu.

2020 Nisan ayında Bayburt ili 20 konut satışı ile 79. sırada yer aldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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