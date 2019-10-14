14.10.2019 10:17

Bayburt'ta 2019 yılı sulama sezonunda 73 bin 50 dekar tarım arazisi sulandı.



Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yaptıkları yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ettiklerini söyledi.



Yaptığı açıklamada Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığını ve bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ettiklerini kaydeden Aydın, "Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda yüzde 35 damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır" dedi.



Devlet Su İşleri olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını ifade eden DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Bu kapsamda Bayburt'ta 22 Nisan 2019 tarihinde başlayan sulama sezonu 1 Ekim 2019 tarihinde tamamlandı. 2019 yılı sulama sezonunda Bayburt ilimiz ve ilçelerimizde toplam 73 bin 50 dekar tarım arazisi sulandı. Bayburt il ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 73 bin 50 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 27 Milyon TL katkı sağlandı." diye konuştu.



Sulama sezonunda emeği geçenlere teşekkür eden Aydın, "Ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz" şeklinde konuştu. - BAYBURT

Kaynak: İHA