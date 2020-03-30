Bayburt'ta 2 köy, karantinaya alındı BAYBURT'un merkeze bağlı Aşağıçimağıl ve Ortaçimağıl köyleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

BAYBURT'un merkeze bağlı Aşağıçimağıl ve Ortaçimağıl köyleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bayburt Valiliği tarafından alınan kararla merkeze bağlı Aşağıçimağıl ve Ortaçimağıl köyleri, karantinaya alınırken, bu yerleşim yerlerine giriş ve çıkışlar durduruldu. Jandarma ekipleri, köylerin giriş ve çıkış noktalarında önlem aldı. Cami hoparlörlerinden anonslarla evde kalınması çağrısında bulunuldu. Bayburt Valiliği'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "İlimiz Merkez İlçesine bağlı Aşağıçimağıl ve Ortaçimağıl köylerinde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. Maddeleri kapsamında 30.03.2020 tarihinden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçilerek köye giriş ve çıkışlar kapatılmıştır" denildi.

Kaynak: DHA