Bayburt'ta 2 köy karantinaya alındı
Bayburt merkeze bağlı Aşağıçimağıl ve Ortaçimağıl köyleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
30.03.2020 13:24 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:24
Bayburt merkeze bağlı Aşağıçimağıl ve Ortaçimağıl köyleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Bayburt Valiliğinin internet sitesinden yapılan duyuruda, merkeze bağlı Aşağıçimağıl ve Ortaçimağıl köylerinde, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında bugünden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçildiği, köye giriş ve çıkışların kapatıldığı kaydedildi.
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Kaynak: AA