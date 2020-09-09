Bayburt'ta 19 parça tarihi eser ele geçirildi
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Bayburt'ta 19 parça tarihi eser ele geçirildi

Bayburt'ta 19 parça tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bayburt'ta 19 parça tarihi eser ele geçirildi
09.09.2020 18:37 | Son Güncelleme: 09.09.2020 18:58

Bayburt'ta 19 parça tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışması sonucu tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı belirlenen bir evde arama yaptı.

Söz konusu evde, çeşitli ebatlarda 6 toplu tabanca, 2 çakmaklı olarak tabir edilen tabanca, 2 bıçak kını, 4'er kılıç ve bıçak ile sedef kakma kabzalı kısa namlulu tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.Ö, O.Ö. ve M.L.Ö'nün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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