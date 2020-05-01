Bayburt'ta 160 bin dekar tarım arazisi sulanmaya başladı
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Bayburt'ta 160 bin dekar tarım arazisi sulanmaya başladı

Bayburt'ta 160 bin dekar tarım arazisi sulanmaya başladı
01.05.2020 15:54 | Son Güncelleme: 01.05.2020 15:54

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen projelerle, Bayburt'ta 160 bin 520 dekar tarım arazisinin sulanmaya başladığı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen projelerle, Bayburt'ta 160 bin 520 dekar tarım arazisinin sulanmaya başladığı bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, DSİ Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ettiği belirtildi.

Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olup, bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemlerinin tercih edildiği vurgulanan açıklamada, "Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda yüzde 35 damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

"Ülkemiz ekonomisine 91 milyon lira katkı sağlanması hedeflenmektedir"

Açıklamada, DSİ'nin son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduğu da aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükseltmektedir. Bu kapsamda Dede Korkut diyarı Bayburt'ta 1 Mayıs tarihinde başlayacak olan 2020 yılı sulama sezonunda il ve ilçelerimizde toplam 160 bin 520 dekar tarım arazisi sulanacaktır. Bayburt il ve ilçelerimizde 2020 yılında toplam 160 bin 520 dekar arazide yapılan sulu tarım ile 2020 yılı birim fiyatlarıyla ülkemiz ekonomisine 91 milyon lira katkı sağlanması hedeflenmektedir."

Bayburt'un en önemli sulama projelerinin başında Demirözü Sulaması'nın geldiği belirtilen açıklamada, "Demirözü Sulaması işi kapsamında 112 bin 600 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup bölgede yapılacak sulu tarım ile 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 65 milyon lira katkı sağlanması hedeflenmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Akşar Mehmet Aslan Sulaması ile ilgili de bilgilendirmede bulunularak, şu ifadeler kullanıldı:

"Bayburt'ta diğer bir önemli projede Akşar Mehmet Aslan Sulaması'dır. İş kapsamında 19 bin 310 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup bölgede yapılacak sulu tarım ile 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 13 milyon lira katkı sağlanması hedeflenmektedir. DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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