Bayburt'ta 15 Temmuz fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı Bayburt'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldı.

Bayburt'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldı.

Valilik önündeki sergide, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında ve sonrasında Bayburt ile Türkiye'nin farklı yerlerinde çekilen fotoğraflar yer aldı.

Vali Cüneyt Epcim, burada gazetecilere, aziz şehitleri rahmetle kahraman gazileri de minnetle yad ettiklerini söyledi.

Sergide Bayburt, İstanbul ve Ankara'dan bazı fotoğrafların yer aldığını belirten Epcim, "Allah bir daha bizlere 15 Temmuz gecesi gibi hain bir darbe girişimini göstermesin. Milletimizin ferasetinden biz eminiz. Milli iradenin her zaman darbeye galebe çalacağından eminiz. Sergimizin bu duygu ve düşüncülerle hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise 15 Temmuz darbe girişiminin benzerinin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Açılışın ardından Vali Epcim ile beraberindekiler sergide yer alan fotoğrafları inceledi.

Açılışa, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Genel Meclisi Başkanı Süleyman Ağın, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA