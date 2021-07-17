Bayburt'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları
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Bayburt'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları

Bayburt'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bayburt'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle program düzenlendi.

Bayburt'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle program düzenlendi.

15 Temmuz ruhuyla meydanda buluşan Bayburtlular ilk gün gibi yine tek yürek oldu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların edildiği programda Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Anadolu topraklarını yurt edinen ecdadın bu uğurda büyük bedeller ödediğini vurguladı. Vali Epcim, ecdadın tarihinin her devrinde türlü zorluklarla karşılaştığını, fakat asla yılgınlığa düşmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin Anadolu topraklarını kendine yurt edinmesinden bugüne türlü oyunlarla milletimizi bölmeye, parçalamaya çalışanlar o emellerine ulaşma gayesiyle birçok saldırı düzenlemiştir. Bu saldırılar kimi zaman ekonomik, kimi zaman siyasi hamlelerle, kimi zaman da ülkemizde yuvalanmış terör odaklarının harekete geçirilmesi münasebetiyle vuku bulmuştur. Doğrudan milletimizin birliğini, beraberliğini hedef alan bu saldırılar her defasında yine milletimizin sarsılmaz iradesine çarpmıştır. Bu kirli emelleri, eli kanlı failleri 15 Temmuz 2016 kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin içine saklanmış maşalarını halkımızın üzerine sevk ederek adeta son hamlelerini gerçekleştirmeye çabalamışlardır. Fakat vatanı uğruna her şeyi feda edebilen Türk milleti, tarihte eşi ve benzerine rastlanılmamış bir destan yazarak bu senaryoları tertipleyenlerin yüzüne çarpmıştır."

Program mehteran takımının gösterisi ve yerel sanatçıların kahramanlık türküleriyle devam etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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