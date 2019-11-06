Bayburt'ta 120 bin fidan toprakla buluşturulacak

06.11.2019 17:10 | Son Güncelleme: 06.11.2019 17:10

Bayburt'ta "Geleceğe Nefes Ol" kampanyası kapsamında 120 bin fidan toprakla buluşacak.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ülke genelinde 11 milyon fidanı toprakla buluşturacak etkinliğin, 11 Kasım Pazartesi günü saat 11.11'de başlayarak 3 saat süreceğini söyledi.

Kavacık köyündeki etkinliğe tüm vatandaşları davet eden Epcim, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası ile hem daha yeşil bir Türkiye hem de daha yeşil bir Bayburt idealiyle ilk fidanlarımızı dikeceğiz. Bayburt'ta bu kapsamda 120 bin fidanı toprakla buluşturacağız." diye konuştu.

Epcim, Bayburt'ta 7 ayrı noktada fidan dikimi yapılacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Tüm Türkiye ile eş zamanlı olarak ilimiz genelinde 7 ayrı noktada gerçekleştirilecek fidan dikim etkinliğiyle ilimizin orman varlığını artırma çabalarına önemli katkı sağlanacağına inanıyorum. Bu sayede gelecek nesillere de güzel bir miras bırakmış olacağız. Tüm vatandaşlarımızı dikili bir ağaçları olması noktasında güzel bir sonuç getirecek etkinliğe katılmaya davet ediyorum."

Kaynak: AA