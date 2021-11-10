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Bayburt'ta 10 Kasım töreni

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Bayburt'ta 10 Kasım töreni

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yıl dönümü nedeniyle Bayburt'ta çelenk sunma töreni düzenlendi.

BAYBURT (İHA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yıl dönümü nedeniyle Bayburt'ta çelenk sunma töreni düzenlendi.

Düzenlenen törende, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanımız Hükmü Pekmezci ve Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun ' 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' nedeniyle Atatürk Anıtı önünde çelenk sunumu gerçekleştirdi.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşu yapıldı ve ardından İstiklal Marşı okundu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kaybettiği saat 09.05'te çalan siren sesiyle beraber tüm Türkiye'de olduğu gibi Bayburt'ta da hayat durdu.

Kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin hazır bulunduğu tören, Atatürk Anıtı yanındaki Türk bayraklarının yarıya indirilmesiyle sona erdi. - BAYBURT

Bayburt'ta 10 Kasım töreni

Bayburt'ta 10 Kasım töreni

Bayburt'ta 10 Kasım töreni

Bayburt'ta 10 Kasım töreni

Bayburt'ta 10 Kasım töreni

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