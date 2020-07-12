Bayburt'ta 1 köy karantinaya alındı
Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
12.07.2020 10:57 | Son Güncelleme: 12.07.2020 11:57
Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Aydıntepe ilçesi Dumlu köyünün İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışların yasaklandığı kaydedildi.
Kaynak: AA