BAYBURT ŞEHİTLİĞİNDE TÖREN DÜZENLENDİ

Hükmü PEKMEZCİ15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Bayburt Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Hükmü PEKMEZCİ15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Bayburt Şehitliği'nde tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın seslendirilmesinin ardından Bayburt İl Müftülüğü görevlileri tarafından Kuran-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Bayburt Valisi Sayın Cüneyt Epcim, Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci ve katılımcılar tarafından şehitlikte bulunan temsili mezarlara karanfil bırakıldı. Bayburt Şehitliği'ndeki törene Bayburt Valisi Sayın Cüneyt Epcim, Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutan Vekili Piyade Binbaşı İsmail Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Ramazan Yiğit, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Bekir Kasap, İyi Parti İl Başkanı Yılmaz Kırıcı, Saadet Partisi İl Başkanı Abdulmecit Bekmezci, kamu kurum amirleri, STK temsilcileri askeri personel, emniyet güçleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Habermetre