(BAYBURT - Özel) Vaka yoğunluğunun arttığı Bayburt'ta aşıya davet
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(BAYBURT - Özel) Vaka yoğunluğunun arttığı Bayburt'ta aşıya davet

İhlas Haber Ajansı / Öznur Demir - Haberler | Yerel

(BAYBURT - Özel) Vaka yoğunluğunun arttığı Bayburt'ta aşıya davet Bayburt, vaka yoğunluğunun bir önceki haftaya göre en çok artan ikinci il oldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21-27 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

(BAYBURT - Özel) Vaka yoğunluğunun arttığı Bayburt'ta aşıya davet

Bayburt, vaka yoğunluğunun bir önceki haftaya göre en çok artan ikinci il oldu

BAYBURT - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21-27 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Bayburt, vaka yoğunluğunun bir önceki haftaya göre en çok artan ikinci il oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 21-27 Ağustos'ta her 100 bin kişide Covid-19 vaka sayısı Bayburt 473,69 oldu. Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu ve Tokat olduğunu belirtti.

"Bu illerden birindeyseniz, şu günlerde daha da dikkatli olmalısınız." ifadelerini kullanan Koca, nihai çözümün aşı ve kurallara uymak olduğunu vurguladı.

Vaka yoğunluğunun arttığı Bayburt'ta vatandaşlar aşıya davette bulundu. Korona virüsle mücadelede en önemli unsurlardan birisinin aşı olduğunu ifade eden vatandaşlar Bayburt'un vaka yoğunluğunun bir önceki haftaya göre en çok artan ikinci il olmasının tedirginliğe neden olduğunu söylediler.

(BAYBURT - Özel) Vaka yoğunluğunun arttığı Bayburt'ta aşıya davet
(BAYBURT - Özel) Vaka yoğunluğunun arttığı Bayburt'ta aşıya davet
(BAYBURT - Özel) Vaka yoğunluğunun arttığı Bayburt'ta aşıya davet
(BAYBURT - Özel) Vaka yoğunluğunun arttığı Bayburt'ta aşıya davet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Öznur Demir

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