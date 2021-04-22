Bayburt Özel İdarespor: 2-3
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Bayburt Özel İdarespor: 2-3

Bayburt Özel İdarespor: 2-3
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

STAT: Bodrum İlçeHAKEMLER: Eren Gökmen (xx), Hüseyin Otyakmaz (xx), Hüseyin Can (xx)BODRUMSPOR: Gökdeniz (x) - Muhammet (xx), Süleyman Özdamar (x), Emre (xx), Medeni (x) (Dk. 46 Ozan xxx), Sergen (x) (Dk. 40 Hüseyin xx), Emirhan (x), Burak (x), Cenk (x) (Dk. 67 Batuhan xx), Süleyman Güneş (x) (Dk.

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Eren Gökmen (xx), Hüseyin Otyakmaz (xx), Hüseyin Can (xx)

BODRUMSPOR: Gökdeniz (x) - Muhammet (xx), Süleyman Özdamar (x), Emre (xx), Medeni (x) (Dk. 46 Ozan xxx), Sergen (x) (Dk. 40 Hüseyin xx), Emirhan (x), Burak (x), Cenk (x) (Dk. 67 Batuhan xx), Süleyman Güneş (x) (Dk. 67 Murat Elkatmış xx), Celal (x) (Dk. 90 Enes)BAYBURT ÖZEL İDARESPOR: Yunus Emre (xx) - Ömer İnan (xxx), Savaş (xxx) (Dk. 65 Onur x), İbrahim (xxx), Emre (xxx) (Dk. 60 Feridun x), Uğur Mustafa (xxxx) (Dk. 77 Tolga x), Deniz (xx), Ömer Esenkaya (xx), İlker (xx), Salih (xx), Sefa (xxx)GOLLER: Dk. 7 İbrahim, Dk. 45 ve Dk. 51 Uğur Mustafa (Bayburt Özel İdare), Dk. 63 Süleyman Güneş, Dk. 72 Ozan (Bodrumspor)SARI KARTLAR: Savaş, Deniz, Uğur Mustafa, Ömer Esenkaya, Sefa, Yunus Emre (Bayburt Özel İdare), Sergen (Bodrumspor)

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Bodrumspor, üst üste ikinci yenilgisini evinde Bayburt Özel İdarespor'dan alıp bitime 3 maç kala Play-Off hedefinin uzağında kaldı: 2-3. Bodrum İlçe Stadı'ndaki karşılaşmada konuk ekip 7'nci dakikada İbrahim, 45 ve 51'inci dakikalarda Uğur Mustafa'nın golleriyle 3-0 öne geçti. Bodrumspor'a 63'üncü dakikada Süleyman Güneş ile 72'nci dakikada Ozan'ın golleri puan için yetmedi. Yeşil-beyazlı ekip bu skorla 58 puanda kaldı.

 


- Bodrum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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