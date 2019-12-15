Bayburt Özel İdare Spor olağanüstü genel kurula gidiyor

15.12.2019 20:42 | Son Güncelleme: 15.12.2019 20:47

Bayburt Özel İdare Spor yönetimi bugün Sakaryaspor yenilgisinin ardından olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı.



TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve ilkyarıyı 27 puanla tamamlayan Bayburt Özel İdare Spor yönetimi olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı.



Yönetimden yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:



"Kıymetli Bayburtlular; 1989'dan bu yana ülkemiz liglerinde mücadele eden Bayburt Özel İdare Spor, şuana kadar TFF Liglerinde göğsümüzü kabartan başarılara imza atmıştır. Kulübümüz, zor şartlarda dahi en güzel başarılarla bizleri gururlandırmıştır. Bu başarıların özellikle son yıllarda artmasının arkasında elbette bir destek vardır. Bu destek gerek taraftarımızın desteği, gerekse de iş adamlarımızın yaptığı maddi destekleri ihtiva etmektedir.



Elde edilen başarılardan da anlıyoruz ki kulübümüze yapılan en ufak bir yatırım dahi boşa gitmemiştir. Dolayısıyla Bayburt sporumuza katkı sunmaya devam edersek, inanıyoruz ki en üst liglere kadar yükselmemesi için bir sebep yoktur. Dolayısıyla bu anlamda her birimize büyük görevler düştüğünü düşünerek Bayburt Spor yönetiminde görev aldık. Kulübümüze daha çok değer katmak için yönetim olarak mücadele ettik.



Ancak görev süresince birçok sorunla da karşılaşmış olduk ve özellikle maddi olarak zor günlerden geçtik. Zor dönemler geçirmeye de devam ediyoruz. Elbette biliyoruz ki Bayburt Sporumuzun ülkemizdeki başarılarını arttırmanın yolu, kitlesel bir destekle anlam kazanacaktır. Fakat bu ambiyansı şehrimizde bu sene yakalayamamanın verdiği motivasyon kaybı kulübümüze ve yönetimimize de yansımıştır.



2018-2019 sezonunda 3. ligde iken tribünlerimizde bize destek veren taraftar sayımız ortalama 2000-2500 iken bir üst lig olan 2. Ligde tribünlerde takımına destek veren taraftar sayısı ortalama 500-600 civarında olmuştur. Yine geçtiğimiz yıl satışını yaptığımız kombine kartlar ile yaklaşık 300 bin lira gelir elde edilmişken bu sezon satılan kombine kart sayısı sadece ve sadece 50 civarında olmuş gelirimiz 25 bin lira civarında kalmıştır.



Bu duyarsızlık tribünlere yansıdığı gibi büyük umutlarla başlattığımız ve tüm kesimlerden destek beklediğimiz SMS ile bağış kampanyasına katılım beklentilerimizin yüzde 1'ini bulamamış sadece bin 500 SMS karşılığı 15 bin TL gibi cüzi bir gelir elde edilmiştir.



2018-2019 futbol sezonu için gerek il dışı gerekse Bayburt'umuzda yaşayan işadamı esnaf ve yönetici hemşehrilerimiz takımımıza milyonlarla ifade edilebilecek katkı ile destek olurken bu sezon alınan destek on binlerle ifade edilecek Bayburt'umuza yakışmayacak rakamlarda kalmıştır. Bu itibarla yönetim olarak toplanıp istişarelerde bulunup bazı kararlar almak zorunda kaldık. Değerli Bayburtlular; Bayburt Sporumuzun önünü açmak için istifa edip seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldık.



Umut ediyoruz zor dönemler geçecek, Bayburt sporumuz en iyi şartlarda ve en iyi liglerde mücadele etmeye devam edecektir. Bu itibarla, başta şehir halkımızın desteği ve takımı sahiplenmesi, sonra da iş adamlarımızın desteğini beklemekteyiz. Bayburtlu hemşerilerime, şehrimize, tüm halkımıza destek çağrısını yineliyor, Bayburt Özel İdare Spor Futbol Kulübü yöneticileri adına herkese şükranlarımızı sunuyoruz." - BAYBURT

Kaynak: İHA