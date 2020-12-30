Bayburt Özel İdare Spor'da yeni yönetim göreve başladı
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Bayburt Özel İdare Spor'da yeni yönetim göreve başladı

30.12.2020 11:57 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:01
Bayburt Özel İdare Spor'da yeni yönetim göreve başladı

Bayburt Özel İdarespor'un yeni yönetimi ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Bayburt Özel İdarespor'un yeni yönetimi ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının en önemli konusu transfer yasağının kaldırılması ve sarı-siyahlı takımın ligde kalabilmesi oldu.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve zor günler geçiren Bayburt Özel İdarespor'da yeni yönetim ilk toplantısını yaptı. Yurt dışında bulunan Başkan Şemsettin Çalışkan ve bir kaç yöneticinin telekonferansla katıldığı toplantının en önemli konusu transfer yasağının kaldırılması ve sarı-siyahlı takımın ligde kalabilmesi hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Yurt dışında bulunan ve pandemi nedeniyle Türkiye ye gelemeyen Başkan Şemsettin Çalışkan iyi bir yönetim kurulu oluşturduklarını ve oluşturdukları yeni yönetimle hedeflerinin Bayburt Özel İdarespor'u layık olduğu yere taşımak olduğunu söyledi.

Çalışkan, "Öncelikli hedefimiz devre arasına kadar transfer yasağını kaldırıp ardından takımın ihtiyacı olan mevkilere nokta transferler yaparak 2. yarı maçlarını psikolojik olarak daha rahat ortamda oynanmasını sağlamaktır. Bununla birlikte diğer hedefimiz ise şehrimizin kulübü olan Bayburt Özel İdarespor'u bu sene 2. Lig'de tutmayı başarabilmektir. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte bunu başarabileceğimize yürekten inanıyorum" dedi.

21 yöneticisi bulunan Bayburt Özel İdarespor yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Başkan

Şemsettin Çalışkan

As Başkan

Hayrettin Koçyiğit

Başkan Vekilleri

Süleymen Seyhan

Süleymen Ağın

Süreyya Türkmenli

Kenan Aktürk

Genel Kaptan

Enis Aslan

Futbol Şubesi Sorumlusu

Şükrü Kayalı

Basın sözcüsü

Selahattin Ekrekli

Tesisleren sorumlu yönetici

Muammer Kobal

Muhasip Üye

Fırat Kocabey - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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