Bayburt Özel İdare Spor'da teknik sorumlu değişikliği TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bayburt Özel İdare Spor'da teknik sorumlu görevine Ali Nail Durmuş getirildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bayburt Özel İdare Spor'da teknik sorumlu görevine Ali Nail Durmuş getirildi.

Kulüp yetkililerinin, teknik sorumlu Bülent Topuzoğlu ile yolların ayrılmasının ardından bir süredir Durmuş ile yaptıkları görüşmeler olumlu sonuçlandı.

Asbaşkan Tamer Saka ile kulüp binasında bir araya gelen Durmuş, 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Saka, Durmuş'u tebrik ederek, "İnşallah yeni hocamızla yeni başarılara, yeni hedeflere hep beraber varacağız. Takımımıza ve taraftarlarımıza hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: AA