Bayburt OSB'de yeni gelişmeler ele alındı
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Vali Cüneyt Epcim başkanlığında toplandı.
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Vali Cüneyt Epcim başkanlığında toplandı.
Bayburt Valiliği'nde düzenlenen toplantıya yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan ile OSB Bölge Müdürü Murat Türkoğlu katıldı.
OSB'nin mevcut durumunun ele alındığı toplantıda yeni gelişmelere ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu. - BAYBURT