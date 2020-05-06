Bayburt Müftülüğü karantinadaki vatandaşlara Kur'an-ı Kerim hediye etti

Bayburt Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Bayburt Şubesi, Kovid-19 önlemleri kapsamında yurt dışından getirilerek Bayburt'taki yurtta karantinaya alınan vatandaşlara Kur'an-ı Kerim ve kitap hediye etti.

Bayburt Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Bayburt Şubesi, Kovid-19 önlemleri kapsamında yurt dışından getirilerek Bayburt'taki yurtta karantinaya alınan vatandaşlara Kur'an-ı Kerim ve kitap hediye etti.

İl Müftüsü Hasan Başoğlu, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını dolayısıyla yurt dışından gelip Bayburt'a misafir olan vatandaşlara, karantina sürecini huzurlu ve verimli geçirmeleri için Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın eserlerinden oluşan bir hediye paketi verdiklerini belirtti.

Vatandaşların bu kıymetli eserleri okuyarak istifade etmelerini temenni eden Başoğlu, "Rabbimden kıymetli misafirlerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Yüce Allah, milletimizi ve tüm insanlığı bu hastalıktan muhafaza eylesin." ifadesini kullandı.

Müftülük İdari ve Mali İşler Şube Müdür Kemal Çelebi'nin, Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından kitapların bulunduğu 150 hediye paketini, karantinadaki vatandaşlara dağıtılmak üzere yurt yetkililerine teslim ettiği bildirildi.

Kaynak: AA