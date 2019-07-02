BAYBURT Kuşlar 'ölmesin' diye elektrik hatlarına 'izolasyonlu' önlem

Kuşlar 'ölmesin' diye elektrik hatlarına 'izolasyonlu' önlem

Bayburt'ta elektrik dağıtım şirketi, çarpılmadan kaynaklı kuş ölümlerinin önüne geçebilmek için enerji nakil hatlarını izolasyon aparatlarıyla donatıyor. Kentte, 2 bin 736 enerji nakil hattının yer aldığı direğe monte edilen plastik aparat sayesinde; kuş ölümlerine bağlı olası elektrik kesintileri de önleniyor.

Kentte, elektrik dağıtım şirketince 2012 yılında geliştirdiği proje kapsamında sorumluluk sahasındaki enerji nakil hatlarını kuşların akıma kapılmaması için izolasyon aparatlarıyla donatılma işlemi sürüyor. Şirket çalışanlarınca, kuş ölümlerinin sıkça yaşandığı noktalardaki enerji nakil hatlarına izolasyon aparatları yerleştiriliyor. Firma, kentte yer alan enerji nakil hatlarında gerçekleştirilen izolasyon çalışmalarıyla; özellikle göçmen kuşların yol güzergahlarında bulunan enerji hatlarındaki çarpılmadan kaynaklı kuş ölümlerinin önüne geçmeyi hedefliyor. Bölgede 2 bin 736 enerji nakil hattının yer aldığı direğe monte edilen plastik aparat sayesinde; kuş ölümlerine bağlı olası elektrik kesintileri de önleniyor.

İzolasyon aparatı uygulaması, pilot il olarak başlandığı Bayburt'un yanı sıra Artvin, Elazığ, Kars, Gümüşhane ve Trabzon'daki enerji nakil hatlarında da uygulanıyor.

'KUŞLAR ARTIK TELEF OLMUYOR'

Elektrik dağıtım şirketi Bayburt İl Müdürü Kubilay Atan, izolasyonlu uygulamayla kentte kuş ölümlerinin yaşanmadığını söyledi. Altan, Göçmen kuşların geçiş güzergahı üzerinde bulunan Bayburt ilimizde yüksek gerilim hatlarında göçmen kuşlar elektrik akımına kapılarak telef olmakta ve geçici arızalara neden olmaktaydı. Kuşların akıma kapılıp telef olmamaları için nakil hatlarımızda yalıtımlı malzeme kullanarak montaj ve bakım işlemleri yapıyoruz. Bu sayede kuşların telef olmalarının ve elektrik kesintilerinin önüne geçmiş olduk. Projemizle, hem doğaya hem de insana faydalı hizmet sunmuş olduk. Kuşlar artık telef olmuyor dedi.

'ELEKTRİK KESİNTİLERİ DE SON BULDU'

Elektrik dağıtım şirketi saha sorumlusu Yakup Sevimli de, uygulama sayesinde elektrik arızalarında ciddi oranda azalma yaşandığını belirtti. Sevimli, Ekiplerimiz Bayburt ilinde 4 bir bölgeden izolasyon malzemelerinin montajına devam etmekteler. Birinci amacımız iş güvenliğidir. Daha önce kuşlar bu direklerdeki iletkenlerde çarpılmadan kaynaklı ölümleri meydana geliyordu. İzolasyon sonrası kuş ölümleri ve elektrik kesintileri son buldu. Bu çalışmalardan dolayı çok memnunuz. Abonelerimiz olası kuş ölümleri riski olduğu yerleri görmeleri halinde 444 7 850 çağrı merkezimi arayarak, bizi bilgilendirebilir. Uygulamayla elektrik arızaları kaynağında hayli azalma oldu. diye konuştu.

Kaynak: DHA