'BAYBURT KETESİ' TESCİLLENDİ, TALEBE YETİŞEMİYORLAR(((
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'BAYBURT KETESİ' TESCİLLENDİ, TALEBE YETİŞEMİYORLAR(((

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAYBURT'a özgü lezzetlerden 'Bayburt ketesi?, 'coğrafi işaret tescil'i aldı.

BAYBURT'a özgü lezzetlerden 'Bayburt ketesi?, 'coğrafi işaret tescil'i aldı. Kentte açılan tandır ocağında pişirilen lezzet, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Kentin yöresel lezzetlerinden tadı ve pişirilme şekliyle ün kazanan 'Bayburt ketesi' için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuruldu. Yapımı zor olduğu için unutulmaya yüz tutmuş Bayburt ketesi, başvuruların ardından coğrafi işaret tescili aldı. Uzun süre tazeliğini koruyan kete ve tandır ekmeği için girişimci Eyüp Bayrak da kent merkezinde tandır ocağı açtı. Coğrafi işaret tescilinin ardından yoğun sipariş alan Bayburt ketesi kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderiliyor.

'KÜLTÜRÜMÜZÜ YAŞATMAK İSTEDİK'

Şehirde tandır ekmeği imalatı yapan tek işletmeci olan Eyüp Bayrak, iş yerinde 5 kişiyi de istihdam ediyor. Tandır ketesinin çok sevildiğini ifade eden Bayrak, 'Özellikle sabah kahvaltılarında çok tercih ediliyor. Bizde insanlarımıza sunuyoruz. Keteyi yapmak için tereyağına, süte, tuza ve mayaya ihtiyaç var, bunların hepsini bir araya getiriyoruz. Hamurunu yoğurduktan sonra dinlenip, ekşimeye bırakıyoruz ve ekşidikten sonra keteler işleniyor ve yüzlerine yumurta sürülerek tandırlara yapıştırılıyor. Ketelerimiz tandırlarda piştikten sonra çıkartıyoruz, paketleyip hizmete sunuyoruz. Tandır ketesi ve ekmeği eskiden köylerde yapılırdı. Ancak şimdi yapılmıyor. Bizde bu özlemi gidermek ve kültürümüzü yaşatmak adına hem tandır ketesi hem de tandır ekmeğini üretiyoruz. Bu ürettiğimiz ürünleri müşterilerimiz iş yerimizden alabiliyor. Ayrıca ketelerimizi kargolarla çeşitli şehirlere de gönderiyoruz' dedi.

'ARTIK ESKİSİ GİBİ YAPILMIYOR'

Kete ustası Zehra Kızılaslan, 'Eskiden kete çok yapılırdı ama şimdi yapılmıyor. Bu kültürümüzü canlandırmak adına bizler yapıyoruz. Kete hamurunun içine tereyağı, süt, sıvıyağ, un ve maya koyuyoruz. Daha sonra mayalandırmaya bırakıyoruz, ardından da tandırlarda yapıyoruz' diye konuştu.

'HERKES BU LEZZETİ TATMALI'

Kete almaya gelen Kurban Atmaca ise, 'Sabahın ilk ışıklarıyla hanım çayı koydu, ben de tandırda yapılan ketelerimizi almak için geldim. Şimdi gidip kahvaltımızı yapacağız, herkesin bu lezzeti tatmasını isterim' dedi.

LEZZETİN SIRRI KÖY TEREYAĞI VE SÜTÜ

Sabahın ilk ışıklarıyla yakılıp hazırlanan tandırlar, belirli sıcaklığa ulaşıncaya kadar ketenin hamuru için hazırlıklar başlıyor. Ketenin malzemeleri için özellikle köy tereyağı ve sütü kullanılıyor. Daha sonra un, tuz ve maya ile karıştırıp hamur hazır hale getiriyor. Hazırlanan hamur mayalanması için bir süre bekletiliyor. Mayalanan hamur eşit şekilde yumaklara ayrıldıktan sonra, önce elde sonra da merdane yardımıyla açılıyor, tandırlarda pişiriliyor.

'BAYBURT KETESİ' TESCİLLENDİ, TALEBE YETİŞEMİYORLAR(((
'BAYBURT KETESİ' TESCİLLENDİ, TALEBE YETİŞEMİYORLAR(((
'BAYBURT KETESİ' TESCİLLENDİ, TALEBE YETİŞEMİYORLAR(((
'BAYBURT KETESİ' TESCİLLENDİ, TALEBE YETİŞEMİYORLAR(((

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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