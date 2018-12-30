Bayburt Ketesi İçin Tescil Başvurusu

Bayburt'un kendine has lezzetlerinden Bayburt Ketesi için coğrafi tescil başvurusu yapıldı. Bayburt'un köylerinde sıkça yapılan ve kendine has lezzetiyle vatandaşların beğenisini kazanan Bayburt Ketesi, artık kentte de pişirilecek. Bayburt Ketesi'ni tanıtmak ve şehirde de yapılabilir olduğunu göstermek isteyen genç girişimci Tolgahan Yıldırım, şehir merkezinde kiraladığı dükkanda, tandır ocağı kurdu, üretime başladı.

Bayburt'un yöresel lezzetlerinden biri olan Bayburt Ketesi için coğrafi işaret tescil başvurusu yapıldı. Kentte üretilen, tadı ve pişirilme şekliyle ün kazanan Bayburt Ketesi için Türk Patent Enstitüsü'ne başvuru yapıldı. Bayburtlu genç girişimci Tolgahan Yıldırım ise, köylerde dahi yapımı zor olduğu için, unutulmaya yüz tutmuş Bayburt Ketesi geleneğini tekrar canlandırmak için kollarını sıvadı. Geleneği şehir merkezine taşıyıp, Bayburt Ketesi'ni tanıtmak ve şehirde de yapılabilir olduğunu göstermek isteyen Yıldırım, kentte bir dükkan kiralayarak tandır ocağı kurdu, işe başladı.

'KÖYLERDE KETEMİZ ARTIK ÜRETİLMİYOR'

Köylerde eskisi kadar Bayburt Ketesi yapılmadığını anlatan Tolgahan Yıldırım, bu geleneği unutturmamak için, şehirde bir dükkan açarak Bayburt Ketesi geleneğini devam ettirmek istediğini belirterek şöyle konuştu

'Sabah 6'da dükkanı açıyorum. Tandırımızı hazır hale getirmek için önce ocağımızı yakıyoruz. Ocağımız yandıktan sonra, közleri topluyoruz. Hamurumuzu da yoğurduktan sonra, belli bir gramajda parçalara ayırıp işlemlerimize başlıyoruz. Ketenin malzemeleri doğal olduğu için, tereyağı ve köy sütü kullanıyoruz, un, tuz ve maya ile karıştırıp hazır hale getiriyoruz. Özellikle köy tereyağı kullanıyoruz, farklı ürünler sağlık açısından biraz risk taşıyor. Mide yanması gibi şikayetler insanı rahatsız ediyor. İnsanlar genellikle tereyağlı köy ketesini tercih ediyor. Ketenin içerisinde, kavrulmuş un, içerisinde tereyağı biraz da sıvı yağ var. Kavurdukça kendi katı kıvamını alıyor. Daha sonra ketenin içerisine koyup tandırın içerisinde bırakıyoruz. Köylerde genellikle ketemiz artık üretilmediği için, biz bu lezzeti şehre taşımaya karar verdik. Halka sunmaya devam ediyoruz

TANDIR ATEŞİ OLMASSA OLMAZ

Bayburt Ketesi'nin lezzetinin tandır ateşinde pişmesinde kaynakladığını da ifade eden Yıldırım, Ketemizin özellikle tandır ateşinde pişiyor olması, büyük bir önem kazandırıyor. İl dışına gönderdiğimiz zaman tadı ve kokusu hemen fark ediliyor. Pişirme şekli kendini fark ettiriyor. Zaten fırın ketesi ile bizim pişirdiğimiz tandır ketesi arasında fark var. Bizim ketemiz kurudur, çünkü odun közünde pişiyor. Fırın ketesi gibi yağı içerisine hapsetmiyor dedi.

'MÜTHİŞ BİR LEZZET'

Oğuzhan Koçanoğlu ise, Bayburt Ketesi'nin ayrı bir lezzete sahip olduğunu dile getirirerek, 'Bayburt ketesi müthiş bir lezzete sahip özellikle dışardan gelen vatandaşlar bu keteye müptela oluyor tandırda odun ateşinde pişmesi buna ayrı bir lezzet katıyor. Üzerine sinen is kokusu da bence müthiş bir lezzet katıyorö diye konuştu.

Kaynak: DHA