Bayburt, kar yağışıyla beyaza büründü
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Bayburt, kar yağışıyla beyaza büründü

BAYBURT'ta, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar uyarısının ardından beklenen yağış, başladı.

27.11.2019 17:01 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:01
Bayburt, kar yağışıyla beyaza büründü

'ta, 'nün kar uyarısının ardından beklenen yağış, başladı. Kentte hava sıcaklığı, eksi 10 dereceye düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Doğu Karadeniz Bölgesi'ne yönelik bugün için yapılan kar uyarısından sonra Bayburt'ta yağış başladı. Kentte, saat 15.00 sıralarında kar yağmaya başlarken, hava sıcaklığı da eksi 10 dereceye düştü. Merkeze bağlı Dumlu köyünün sakinleri, kar yağışıyla kısmen kapanan yolda, araçlarıyla gitmekte güçlük çekti. Kop Dağı mevkisinde kar yağışı nedeniyle görüş uzaklığı, 5 metreye kadar düştü. Kar yağışının akşam saatlerinde etkisini artırmasının beklendiği belirtildi. 


Kaynak: DHA
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