Bayburt Kalesi'nde yangın! Bayburt'ta yangın var mı?

Türkiye'de yangınların sekizinci gününde araştırılan şehirlerden biri de Bayburt oldu. Bayburt hakkında Bayburt Kalesi'nde yangın! Bayburt'ta yangın var mı?başlıkları araştırıldı.

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BAYBURT KALESİ'NDE YANGIN!

Ülkemizin farklı noktalarında yangınlar çıkmaya devam ederken son araştırılan şehirlerden biri de Bayburt oldu. Bu kapsamda Bayburt hakkında detaylar merak edildi. Bayburt'ta yaşayan sosyal medya kullanıcıları kalede yangın çıktığını belirtti. Ancak haber sitelerinde henüz konuya dair detaylar paylaşılmadı.

BAYBURT KALESİ TARİHİ

Bayburt Kalesi, Bayburt şehrine hakim bir tepede bulunan tarihî kale.

Kalenin ilk defa ne zaman, kimler tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. Kale çeşitli zamanlarda onarılmıştır. Bizans İmparatoru I. Justinianus zamanında onarılmıştır. Türklerin Anadolu'da ilk ele geçirdikleri yerlerden olan Bayburt Kalesi Selçuklular, Saltuklular ve Danişmendliler zamanında tahkim edilmiştir. II. Kılıçarslan'ın Erzurum idarecisi olan oğlu Tuğrul Şah zamanında kale Trabzon İmparatorluğu'ndan gelebilecek tehditlere karşı en geniş ve esaslı onarımını geçirmiştir.