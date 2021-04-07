Bayburt ile Trabzon arasındaki 2 bin 330 rakımlı Soğanlı Geçidi'nde zorlu karla mücadele çalışması sürüyor
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Bayburt ile Trabzon arasındaki 2 bin 330 rakımlı Soğanlı Geçidi'nde zorlu karla mücadele çalışması sürüyor

Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci - Haberler | Güncel
Bayburt ile Trabzon arasındaki 2 bin 330 rakımlı Soğanlı Geçidi'nde zorlu karla mücadele çalışması sürüyor

Bayburt'ta yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bayburt'ta yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Karayolları 106. Şube Şefliği ekipleri, yüksek rakımlı bölgelerde etkisini sürdüren olumsuz hava koşullarında zorlu mücadele yürütüyor.

Kar kalınlığının rüzgarın biriktirmesiyle yer yer 4 metreyi bulduğu Bayburt-Trabzon arasındaki 2 bin 330 rakımlı Soğanlı Geçidi'nde iş makineleriyle çalışma yapan ekipler, yaklaşık 6 aydır kapalı olan yolu açmak için yoğun mesai harcıyor.

Bölgede ilerlemekte güçlük çeken ekipler, dünyanın en zorlu yollarını tanıtan bir internet sitesince "en tehlikeli yol" seçilen Trabzon-Bayburt arasındaki yamaçlardan geçen Derebaşı Virajları'nın bulunduğu bölgeye de ulaşarak mayısa kadar yolun tamamını ulaşıma açmayı hedefliyor.

Yolun bir bölümünün açılmasıyla, çetin kış şartları nedeniyle yaklaşık 6 aydır köylerinden uzak kalan vatandaşlar da evlerine dönmeye başladı.

Vatandaşlardan Mustafa Durmuş, "Devletimizden Allah razı olsun. Bu kadar çile çekip yolumuzu açıyorlar. Bizim çilemiz de bitti. Artık hayvanlarımızı köyümüze getireceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

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