Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğünden 'zorla okul nakli' iddialarına ilişkin açıklama

13.02.2020 20:50 | Son Güncelleme: 13.02.2020 20:50

BAYBURT (İHA) – Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 'bir öğrencinin zorla okul naklinin yaptırılması' iddialarına ilişkin bazı haber siteleri ve sosyal medyada yayılan söylemlere ilişkin açıklama yayımladı.



Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğünden "13 Şubat 2020 Perşembe günü bazı sosyal medya organlarında bir öğrencimizin zorla okul naklinin yaptırılması" iddialarına ilişkin olarak yapılan açıklamada, "6 Şubat 2020 Perşembe Günü Gaziler İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenciler beden eğitimi dersinde kartopu oynarken Atatürk Büstüne kartopu isabet etmesi sonucu öğrenciler ilgili ders öğretmeni tarafından uyarılmasına rağmen bir öğrencinin bu davranışlarına devam etmesi sonucu ilgili ders öğretmeni tarafından okul idaresine yazılı bilgi verilmiştir. Olaydan bir gün sonra aynı öğrencinin okulda bir kavgaya karışması sonucu öğrencinin velisi öğrencinin genel durumu hakkında görüşme yapılmak üzere okula çağrılmıştır. Bu görüşmede öğrencinin davranış bozuklukları sergilediği okula geldiği günden beri rehberlik servisinde öğrenci ile sürekli görüşmeler yapılmasına rağmen öğrencinin okula uyum sorunu yaşadığı öğrenci velisine ifade edilmiştir. Öğrencinin okul değiştirmesinin uygun olacağı öğrenci velisine bildirilmiş bunun üzerine öğrenci velisi kendi yazılı talebi üzerine öğrencisini başka bir okula nakil etmiştir. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma Valiliğimizce başlatılmıştır" denildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA