Bayburt İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

22.01.2020 17:04 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:04

Bayburt İl Koordinasyon Kurulu 2020 yılı birinci dönem toplantısı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Metin Köse Toplantı Salonundaki toplantının açılışında konuşan Vali Cüneyt Epcim, Bayburt'ta yatırımcı bölge ve il kuruluşlarınca toplam 149 projenin yürütüldüğünü ve projelere ait toplam tutarın 3 milyar 134 milyon 663 bin lira olduğunu söyledi.

Vali Epcim, projelerden 102'sinin yatırımcı bölge kuruluşlarına, 47'sinin de il kuruluşlarına ait olduğunu belirterek, "Yatırımcı bölge kuruluşlarının ilimizde 102 proje ile toplam 2 milyar 759 milyon 104 bin liralık yatırımı devam etmektedir. İl kuruluşlarımız tarafından da 47 proje yürütülmekte olup bu projelerin toplam bedeli ise 375 milyon 559 bin liradır. Yatırımcı bölge ve il kuruluşlarımız tarafından ilimizde yürütülen toplam 149 projenin toplam tutarı 3 milyar 134 milyon 663 bin liradır." dedi.

Proje tutarları bakımından ilk sıraları ulaşım ve tarım yatırımlarının aldığına işaret eden Vali Epcim, katılımcılara teşekkür ederek toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

Yatırımcı bölge ve il kuruluşu temsilcilerinin sunumlarıyla devam eden toplantı, koordinasyonu gerektiren konulara ilişkin talep ve önerilerle sona erdi.

Topantıya, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Vekili Prof. Dr. Hanefi Bayraktar, Vali Yardımcısı Remzi Demir, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın ile yatırımcı bölge ve il kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA