Bayburt halk pazarına yeniden düzenleme
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Bayburt halk pazarına yeniden düzenleme - Haberler
Bayburt, Güncel

Bayburt halk pazarına yeniden düzenleme

İçişleri Bakanlığının 81 ile korona virüs tedbirleri kapsamında gönderdiği ek bir genelgeye göre mahalle ve semt pazarlarındaki satılacak ürünler belirlendi.

28.03.2020 08:33 | Son Güncelleme: 28.03.2020 08:33
Bayburt halk pazarına yeniden düzenleme

İçişleri Bakanlığının 81 ile korona virüs tedbirleri kapsamında gönderdiği ek bir genelgeye göre mahalle ve semt pazarlarındaki satılacak ürünler belirlendi.

Tüm dünyayı saran yeni tip korona virüs (Covid-19) tehlikesi sebebiyle kapatılan Bayburt Halk Pazarı, İçişleri Bakanlığının gönderdiği genelgeye göre yeniden düzenlenerek açılacak.

Bayburt'ta her pazartesi günü kurulan Halk Pazarında geçici bir süreyle sadece sebze ve meyve satışı yapılacak. Süt ve süt ürünleri, giyim, oyuncak vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyecek.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "Tüm dünyayı saran ve ülkemizde de görülen korona virüs (Covid-19) tehlikesine karşı yoğun bir tedbir aldık. İlaçlama ve temizlik seferberliğimizin yanı sıra ele aldığımız tedbirler kapsamında Bayburt Halk Pazarı'nı geçici süreyle kapatmıştık. İçişleri Bakanlığımızın 81 ile korona virüs tedbirleri kapsamında gönderdiği ek bir genelgeye göre Bayburt Halk Pazarında yeniden düzenleme yapacağız" dedi.

Bayburt Halk Pazarında geçici bir süreyle sadece sebze ve meyve satışı yapılacağını, süt ve süt ürünleri, giyim, oyuncak vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına kesinlikle izin verilmeyeceğini belirten Başkan Pekmezci Bayburt Belediyesi'nin alacağı tedbirleri şu şekilde sıraladı:

"Veteriner İşleri Müdürlüğü personelimiz tarafından dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışması yapıldıktan sonra Bayburt Halk Pazarı, Zabıta Müdürlüğü personelimiz tarafından da yoğunluğu dağıtmak için tezgahlar arasında en az 4 metre mesafe olacak şekilde satış yerleri düzenlenecek.

Pazar/satış yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafımız tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenmesi/satışının yapılması sağlanacak. Bu husus pazar/satış yerlerinde görevlendirilecek zabıta memurlarımız tarafından sürekli kontrol edilecek.

Pazarcı esnafımız kişisel hijyen kurallarına uyması konusunda uyarılarak koruyucu önlemleri alınması sağlanacak; bu husus yine zabıtalarımız tarafından denetlenerek gerekli işlem yapılacak.

Pazartesi günleri açık olacak olan Bayburt Halk Pazarı en geç saat 19: 00'a kadar faaliyet yürütebilecek; buna yönelik tebligatlar pazar esnafına yapılacak.

Pazar yerinde belediyemizce pazar esnafı ve vatandaşlarımız için el dezenfektanı konusunda destek olunacak." - BAYBURT

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu seçildikten sonra İBB'deki görevinden istifa eden Karaismailoğlu, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu Haberler
İmamoğlu seçildikten sonra İBB'deki görevinden istifa eden Karaismailoğlu, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu
Herkes dört gözle aşıyı beklerken Kayserili genç bu kabini geliştirdi Haberler
Herkes dört gözle aşıyı beklerken Kayserili genç bu kabini geliştirdi
Virüse yakalanan hekim: Şimdiki aklım olsa sokağa çıkmazdım Haberler
Virüse yakalanan hekim: Şimdiki aklım olsa sokağa çıkmazdım
Salgın, Emniyet Teşkilatı'nı da vurdu! 2 müdürün testi pozitif çıktı Haberler
Salgın, Emniyet Teşkilatı'nı da vurdu! 2 müdürün testi pozitif çıktı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, görevden alındı Haberler
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, görevden alındı
Livaneli günler sonra itiraf etti: Ben ve eşim koronavirüse yakalandık Haberler
Livaneli günler sonra itiraf etti: Ben ve eşim koronavirüse yakalandık
Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının detayları belli oldu! Valilik, 4 konuda mazerete sahip kimseleri engellemeyecek
Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının detayları belli oldu! Valilik, 4 konuda mazerete sahip kimseleri...
Eski koca, boşandığı eşini ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Eski koca, boşandığı eşini ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Amazon'dan koronavirüsle mücadele için Türkiye'ye 3,5 milyon lira destek
Amazon'dan koronavirüsle mücadele için Türkiye'ye 3,5 milyon lira destek
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı
Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı
Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı
Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Kovid-19'un rotası
Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Kovid-19'un rotası
Son Dakika: Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de vaka sayısı 100 bini geçti
Son Dakika: Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de vaka sayısı 100 bini geçti
Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının işinden ayrılmasına izin verilmeyecek
Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının işinden ayrılmasına izin verilmeyecek
Koronavirüs salgınına karşı çaresiz kalan ABD, yabancı doktor arayışına girdi
Koronavirüs salgınına karşı çaresiz kalan ABD, yabancı doktor arayışına girdi
Türkiye alkışlarken, Karabük'te 2 hasta yakını sağlık çalışanlarına hakaret etti
Türkiye alkışlarken, Karabük'te 2 hasta yakını sağlık çalışanlarına hakaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde açıkladı
Eski kocası tarafından sokak ortasından başından vurulan kadın hayatını kaybetti
Eski kocası tarafından sokak ortasından başından vurulan kadın hayatını kaybetti
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta
Koronaya yakalanan Boris Johnson'ın virüsü hafife aldığı sözleri tekrar gündem oldu: Ben sürekli tokalaşıyorum
Koronaya yakalanan Boris Johnson'ın virüsü hafife aldığı sözleri tekrar gündem oldu: Ben sürekli tokalaşıyorum
Rize'de eski eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı
Rize'de eski eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı
Türkiye'deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı
Türkiye'deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yapacak
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yapacak
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-63 oranında doluluk var
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-63 oranında doluluk var
Kaliforniya merkezli bir şirket, ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek
Kaliforniya merkezli bir şirket, ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek
Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak
Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak
Sağlık Bakanı Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var
Sağlık Bakanı Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var
Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazına ait çalışmaların ilk görüntülerini paylaştı
Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazına ait çalışmaların ilk görüntülerini paylaştı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Ziya Selçuk Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Zekeriya Birkan
Magazin Yalın Hadise Seda Sayan Müslüm Gürses
Spor Basketbolcu Lionel Messi Nihat Özdemir Hikmet Karaman Hikmet Karaman
Daha Fazla Mart Türk Rize Polis
Şu an buradasınız: Bayburt halk pazarına yeniden düzenleme - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2020 08:57:34. #1.15#
title