Bayburt güne karla uyandı
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Bayburt güne karla uyandı

22.12.2020 11:22 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:33

- Bayburt güne karla uyandı Bayburt'ta sabaha karşı etkisinin arttıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü, vatandaşlar güne karla uyandı.

- Bayburt güne karla uyandı

BAYBURT - Bayburt'ta sabaha karşı etkisinin arttıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü, vatandaşlar güne karla uyandı.

Türkiye genelinde aralıklarla kendini gösteren kar yağışı Bayburt'ta sabah saatlerinde etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte kentte cadde ve sokaklar beyaza büründü. Vatandaşlar güne karla uyanırken, yağışın devamını diledi.

Kar yağışı nedeniyle buzlanan bazı yollarda maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Güne karla uyanan esnaf, belediye ekiplerine yardımcı olup işyerlerinin önlerini süpürerek, vatandaşların kaldırımda rahat yürüyebilmeleri için çaba sarf etti.

Yollardaki ve kaldırımlardaki gizli buz tehlikesine karşın Bayburt Belediyesi kar küreme çalışması başlatarak, temizlik görevlilerince kaldırım ve sokaklar temizlendi.

Kar yağışı yüksek rakımlı güzergahlarda daha etkili oldu. Karayolları, İl Özel İdaresi ekipleri ulaşımda aksamalar yaşanmaması için karla mücadele çalışmasına start verdi.

Bayburt güne karla uyandı
Bayburt güne karla uyandı
Bayburt güne karla uyandı
Bayburt güne karla uyandı
Bayburt güne karla uyandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZNUR DEMİR

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