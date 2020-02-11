Bayburt genelinde kar tatili
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Bayburt genelinde kar tatili

Bayburt genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Çarşamba günü okullar bir gün süreyle tatil edildi.

11.02.2020 23:04 | Son Güncelleme: 11.02.2020 23:04
Bayburt genelinde kar tatili

genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle günü okullar bir gün süreyle tatil edildi.


Bayburt Valisi , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 12 Şubat 2020 Çarşamba günü okulların tatil edildiğini belirtti.


Vali Epcim, attığı tweette, "Bayburt ilimizde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 12 Şubat 2020 tarihinde 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir. Aynı gün kamu kurumlarımızdaki hamile ve engelli personellerimiz de idari izinli sayılacaktır" dedi. - BAYBURT

Kaynak: İHA
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