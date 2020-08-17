BAYBURT Doğum gününde koronavirüse yakalanan Zübeyde'ye sürpriz Doğum gününde koronavirüse yakalanan Zübeyde'ye sürprizBAYBURT'ta doğum gününde koronavirüs teşhisi konulan ve karantinaya alınan Zübeyde Akdoğan'a (19), sağlık çalışanları sürpriz kutlama yaptı.

Doğum gününde koronavirüse yakalanan Zübeyde'ye sürpriz

BAYBURT'ta doğum gününde koronavirüs teşhisi konulan ve karantinaya alınan Zübeyde Akdoğan'a (19), sağlık çalışanları sürpriz kutlama yaptı.

Demirözü ilçesinde yaşayan Zübeyde Akdoğan, 14 Ağustos'ta test sonucu pozitif çıkınca annesiyle birlikte evde karantinaya alındı. Test sonucunun pozitif çıktığı gün aynı zamanda doğum günü olan Zübeyde'ye sağlık çalışanları sürpriz yaptı. Demirözü Sağlık Ocağı çalışanları, pasta alarak Zübeyde'nin evine gitti ve doğum gününü kutladı. Sağlık çalışanlarının sürprizi karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Zübeyde Akdoğan, herkese teşekkür etti. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Kaynak: DHA