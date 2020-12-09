Bayburt Doğaltaşı uluslararası arenaya çıkıyor
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Bayburt Doğaltaşı uluslararası arenaya çıkıyor

09.12.2020 13:28 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:32
Bayburt Doğaltaşı uluslararası arenaya çıkıyor

Kalkınma ajansının 2020 yılı Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan "Bayburt Doğaltaş Dış Ticaret Teknik Destek Projesi"nin protokolü imzalandı.

Kalkınma ajansının 2020 yılı Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan "Bayburt Doğaltaş Dış Ticaret Teknik Destek Projesi"nin protokolü imzalandı.

İmza törenine kalkınma ajansı yetkilisiyle Bayburt Madencilik ve Doğaltaş Üretim San. Tic. A.Ş. Genel Müdürü Murat Türkoğlu katıldı.

Proje kapsamında, yüksek ihracat kapasitesine sahip olan Bayburt Doğaltaş Üretim ve Pazarlama Destek Merkezi'nin dış ticaret alanında teknik, bilgi ve donanıma sahip olması amacıyla merkez çalışanlarına yönelik; dış ticaret mevzuatı üzerine teorik ve uygulamalı eğitim, pazarlama konusunda program ve proje hazırlanması, dış ticaret alanında danışmanlık sağlanması, uluslararası ilişkiler kurulması konularında eğitim verilmesi ve geçici uzman personelin görevlendirilmesi faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

19 bin metrekare alana kurulu olan Bayburt Doğaltaş Fabrikası'nda 28 çeşit doğaltaş işlenmektedir. ABD, Fas, Libya, Pakistan, Azerbaycan ve Gürcistan'a ihracat yapan işletme, bu yönüyle bölgenin ve Türkiye'nin en büyük doğaltaş üretim merkezleri arasında yer almaktadır. - BAYBURT

Bayburt Doğaltaşı uluslararası arenaya çıkıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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