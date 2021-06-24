Bayburt Doğal Taşa yabancı yatırımcı ilgisi devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayburt Doğal Taşa yabancı yatırımcı ilgisi devam ediyor

Bayburt Doğal Taşa yabancı yatırımcı ilgisi devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden iş adamları Bayburt'ta yatırıma hazırlanıyor.

Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden iş adamları Bayburt'ta yatırıma hazırlanıyor.

Mobilya, endüstriyel ürünler ve doğal taş sektörlerinde önemli yatırımları bulunan Nazir Khan ile Seukatsu Tanaka isimli iş adamları Bayburt'ta yatırıma hazırlanıyor. Khan ve Tanaka bu doğrultuda Bayburt'ta gerçekleştirdikleri günü birlik ziyaretlerde yatırımlar için incelemelerde bulundu.

Bayburt Eğitim Kültür Hizmet Vakfı Başkanı İsrafil Kahraman'ın eşlik ettiği heyet Bayburt Vailiği'ni ziyaret etti. Yatırımcılarla Valilik Toplantı Salonu'nda bir araya gelen Vali Cüneyt Epcim, heyetle bilgi alışverişinde bulundu.

Toplantının ardından Vali Epcim ile iş insanlarından oluşan heyet Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemeler yaptı. İş insanları Khan ve Tanaka Doğal Taş Fabrikası'nda ihracat amaçlı görüşmeler gerçekleştirdi. - BAYBURT

Bayburt Doğal Taşa yabancı yatırımcı ilgisi devam ediyor
Bayburt Doğal Taşa yabancı yatırımcı ilgisi devam ediyor
Bayburt Doğal Taşa yabancı yatırımcı ilgisi devam ediyor
Bayburt Doğal Taşa yabancı yatırımcı ilgisi devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Muharrem İnce Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Tolga Yüce Şeyma Subaşı Rafet El Roman Mohammed Al Saloussi
Spor Şenol Güneş Burak Elmas Emre Kocadağ Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bayburt Doğal Taşa yabancı yatırımcı ilgisi devam ediyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.06.2021 09:54:15. #1.13#

title