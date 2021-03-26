Bayburt Doğal Taş Fabrikasına yenilenebilir enerji yatırımı
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Bayburt Doğal Taş Fabrikasına yenilenebilir enerji yatırımı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bayburt Doğal Taş Fabrikasına yenilenebilir enerji yatırımı

Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan ve "Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı" kapsamında destek almaya hak kazanan "Doğal Taşı Doğal Enerji ile İşliyoruz" isimli projenin protokolü imzalandı.

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Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan ve "Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı" kapsamında destek almaya hak kazanan "Doğal Taşı Doğal Enerji ile İşliyoruz" isimli projenin protokolü imzalandı.

Bayburt Valiliği toplantı salonunda gerçekleşen imza törenine; Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan ve KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven katıldı.

2017 yılında kurulan ve Bayburt başta olmak üzere bölgedeki doğal taş rezervlerinin işlenerek ekonomiye kazandırılmasını sağlayan Bayburt Doğal Taş Fabrikası ABD, Fas, Libya, Pakistan, Azerbaycan ve Gürcistan'a işlenmiş taş ihracatı yaparak Türkiye'nin dünya pazarındaki payının artırılmasına katkı sunmakta.

Toplam bütçesi 1,9 milyon TL olan proje kapsamında, Bayburt Doğal Taş Fabrikası'na 300 KW gücünde güneş enerji santrali kurularak tesisin enerji giderlerinin karşılanması planlanmaktadır. Projenin hayata geçirilmesi neticesinde Bayburt'un ve bölgenin en önemli yatırımlarından biri olan Doğal Taş Fabrikasında yenilenebilir enerji sisteminin kullanımıyla birlikte ülke ekonomisine katma değer sağlanmış olacak. - BAYBURT

Bayburt Doğal Taş Fabrikasına yenilenebilir enerji yatırımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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