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Bayburt Doğal Taş Fabrikasına kurumsal dönüşüm desteği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Bayburt Doğal Taş Fabrikasına kurumsal dönüşüm desteği

Bölgesel kalkınma açısından önemli bir hizmeti sunmak amacıyla kurulmuş firmaları kurumsal, yönetimsel ve finansal açıdan güçlendirmek, sürdürülebilirliğini ve etkinliğini sağlamak amacıyla hazırlanan Kurumsal Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Destek Programında ilk imzalar atıldı.

Bölgesel kalkınma açısından önemli bir hizmeti sunmak amacıyla kurulmuş firmaları kurumsal, yönetimsel ve finansal açıdan güçlendirmek, sürdürülebilirliğini ve etkinliğini sağlamak amacıyla hazırlanan Kurumsal Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Destek Programında ilk imzalar atıldı.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen "Kurumsal Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Destek Programı" kapsamında Bayburt Madencilik ve Doğal Taş Üretim San. Tic. A.Ş.'nin "Bayburt Doğal Taş Üretim ve Pazarlama Destek Merkezi" başvurusu onaylanarak destek almaya hak kazandı.

Bayburt Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen destek sözleşmesi imza törenine; Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, şirket ve Ajans yetkilileri katıldı.

Proje kapsamında 2 milyon 750 bin TL'si işletme sermayesi, 500 bin TL'si personel istihdamı ve 500 bin TL'si makina-ekipman alımı olmak üzere toplam 3 milyon 750 bin TL tutarında destek sağlanacak.

Proje çerçevesinde verilen desteğin etkin kullanılması amacıyla KUDAKA Bayburt Yatırım Destek Ofisi personeli, Bayburt Madencilik ve Doğal Taş Üretim San. Tic. A.Ş'nin Yönetim Kurulunda 24 ay süreyle danışmanlık rolü üstlenecektir. Firmaya verilen desteğe ilaveten şirket ortakları tarafından 400 bin TL sermaye katkısı sağlanacaktır. Ayrıca proje kapsamında bir Genel Müdür ile bir Dış Ticaret ve Pazarlama Sorumlusu istihdam edilecek ve firmanın ihtiyaç duyduğu küçük ölçekli yapım işleri ortaklar tarafından yapılacaktır.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Bayburt Madencilik ve Doğal Taş Üretim San. Tic. A.Ş.'nin sürdürülebilir büyüme ve ihracat arttırma, uluslararası pazarlarda bilinirlik kazanma, inovasyon ve güçlü strateji oluşturma tekniklerinin geliştirilerek bölgeye değer katması hedeflenmekte. - BAYBURT

Bayburt Doğal Taş Fabrikasına kurumsal dönüşüm desteği

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