Ozansu Göleti ve Sulamasına Ait Malzeme Ocakları Projesine Çed Kararı

T. C.BAYBURT VALİLİĞİÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜDUYURUBayburt İli, Merkez İlçesi, Ozansu Köyü mevkiinde DSİ 22. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan "Bayburt Demirözü Ozansu Göleti ve Sulamasına Ait Malzeme Ocakları" projesine Bayburt Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 24.