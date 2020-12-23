Bayburt Covid-19 ile mücadelede örnek oluyor
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Bayburt Covid-19 ile mücadelede örnek oluyor

23.12.2020 10:27 | Son Güncelleme: 23.12.2020 10:34
Bayburt Covid-19 ile mücadelede örnek oluyor

Bayburt'ta korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yapılan kısıtlamalar ve alının önlemler neticesinde yüzde 40'a varan oranla düşüş yaşandı.

Bayburt'ta korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yapılan kısıtlamalar ve alının önlemler neticesinde yüzde 40'a varan oranla düşüş yaşandı.

Bayburt'ta, geçtiğimiz kasım ayında Türkiye genelinde korona virüs ile mücadelede alınan yeni tedbirler ve beraberinde ki kısıtlamalar salgının düşmesini sağladı. Yeni tip korona virüsün hızla yayıldığı ülke genelinde vaka sayılarının artmasıyla birlikte yayılımın önüne geçmek ve kontrol altına almak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan korona virüsle mücadelede yeni tedbirleri açıklamıştı. Bu tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve alının önlemler sonucunda Bayburt'ta yüzde 40'a varan oranla bir düşüş gözlendi.

Bayburt Belediyesi ise alınan güzel sonuç neticesinde sosyal medyadan "Pandemiyle mücadeleyi sizin desteğinizle kazanacağız. Kurallara uyan tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz. Çoğu gitti azı kaldı. Tüm hemşehrilerimize sağlık dolu günler dileriz." açıklamasında bulundu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 11:06:17. #1.15#
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