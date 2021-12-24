BAYBURT (İHA) - Bayburt buz tuttu

BAYBURT Kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava Bayburt'ta hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Termometrelerin gündüz saatlerinde eksi 16'ı gösterdiği kentte, araçların mazot depoları dondu, aküler boşaldı.

Bayburt kent merkezinde mevsimin en soğuk gecesi yaşandı. Dün yağan karla birlikte beyaza bürünen kentte soğuk ve ayaz etkisini artırdı. Sabah işe gitmek için araçlarının yanına gelen vatandaşlar adeta Sibirya'yı andıran bir manzarayla karşılaştı. Soğuk hava bazı araçların mazot depolarının donması ve akülerinin süzülmesine neden oldu. İzmir'den Bayburt'a gelen bir genç adam, gördüğü manzara karşısında adeta şoka uğradı. Aracını çalıştıramayan genç adam, başka vatandaşlardan destek alarak otomobilini çalıştırabildi. Genç adam, "Ben böyle bir soğuk görmedim. Araç donmuş çalışmıyor. Bir yere yetişmem de gerekiyordu. Uğraştık, başka vatandaşlarda yardımcı oldu anca çalıştırabildim" dedi.

Öte yandan Bayburt'ta etkili olan aşırı soğuk hava nedeniyle Çoruh nehrinin de yüzeyi kısmen donmaya başladı, saçaklardan buz sarkıtları uzandı.

Bayburt gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 22, gündüz ise 16 derece olarak termometreye yansıdı.