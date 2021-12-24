Bayburt buz tuttu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bayburt buz tuttu

İhlas Haber Ajansı / Öznur Demir - Haberler | Güncel

Bayburt buz tuttuBAYBURT Kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava Bayburt'ta hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

BAYBURT (İHA) - Bayburt buz tuttu

BAYBURT Kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava Bayburt'ta hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Termometrelerin gündüz saatlerinde eksi 16'ı gösterdiği kentte, araçların mazot depoları dondu, aküler boşaldı.

Bayburt kent merkezinde mevsimin en soğuk gecesi yaşandı. Dün yağan karla birlikte beyaza bürünen kentte soğuk ve ayaz etkisini artırdı. Sabah işe gitmek için araçlarının yanına gelen vatandaşlar adeta Sibirya'yı andıran bir manzarayla karşılaştı. Soğuk hava bazı araçların mazot depolarının donması ve akülerinin süzülmesine neden oldu. İzmir'den Bayburt'a gelen bir genç adam, gördüğü manzara karşısında adeta şoka uğradı. Aracını çalıştıramayan genç adam, başka vatandaşlardan destek alarak otomobilini çalıştırabildi. Genç adam, "Ben böyle bir soğuk görmedim. Araç donmuş çalışmıyor. Bir yere yetişmem de gerekiyordu. Uğraştık, başka vatandaşlarda yardımcı oldu anca çalıştırabildim" dedi.

Öte yandan Bayburt'ta etkili olan aşırı soğuk hava nedeniyle Çoruh nehrinin de yüzeyi kısmen donmaya başladı, saçaklardan buz sarkıtları uzandı.

Bayburt gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 22, gündüz ise 16 derece olarak termometreye yansıdı.

Bayburt buz tuttu

Bayburt buz tuttu

Bayburt buz tuttu

Sokak köpeğine simitçi şefkati; üşümesin diye kazağını örttü

Sokak köpeğine simitçi şefkati; üşümesin diye kazağını örttü

 Muş'ta kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı köyde esaret yaşanıyor! Vatandaş elinde kürekle tünel oluşturuyor

Muş'ta kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı köyde esaret yaşanıyor! Vatandaş elinde kürekle tünel oluşturuyor

 68 yaşındaki kadın geri manevra yapan aracın altında kaldı! Eşinin feryadı yürek dağladı

68 yaşındaki kadın geri manevra yapan aracın altında kaldı! Eşinin feryadı yürek dağladı

İhlas Haber Ajansı / Öznur Demir - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title