BAYBURT (İHA) - Bayburt buz kesti

BAYBURT - Kar yağışının ardından Bayburt'ta hava yerini kuru soğuk ve ayaza bıraktı. Hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düştüğü Bayburt'ta Çoruh Nehri üzerinde katman katman buzlar oluştu, bununla birlikte süs havuzları dondu, çatılarda buz sarkıtları uzadı.

Çoruh'un donan yüzeyi drone ile havadan görüntülendi. Gündüz saatlerinde eksi 10 ila 15 derece arasında değişen sıcaklık, gece saatlerinde eksi 25 dereceye ulaşıyor. Donan Çoruh Nehri'nde balıkları, yaban ördeklerini unutmayan Bayburtlu vatandaş, elinde ekmeğiyle kordon boyunca nehirdeki hayvanları besleyerek, soğuk havada hayvanları unutmadığını dile getirdi. Eski kışların artık kalmadığını söyleyen Kemal Aksaç isimli vatandaş, "Gördüğünüz bu Çoruh eskiden komple buz tutardı bu kadar geniş değildi dardı ama üzeri tamamen buzla kaplanırdı. Yine geçen seneye nazaran epey bir kar yağdı, 10-15 gün çok ciddi soğuk oldu, Şubat ayının ortalarına doğru bu soğukluk kaybolur, genelde de öyle oluyor. Bende buz altındaki balıkları, suyun üzerindeki yaban ördeklerini elimden geldiğince besliyorum, onları bu soğuk havada unutmuyorum" diye konuştu.

Öte yandan aralıklı olarak devam eden kar yağışına kent merkezinde Bayburt Belediyesi karla mücadele ekipleri müdahale ederek, şehir merkezinde tuzlama çalışması yürütüyor. Yüksek kesimler ve köy yollarında ise karla mücadele çalışması yürüten Özel İdaresine bağlı ekipler, kapalı köy yollarını açarak ulaşımda yaşanacak sorunların önüne geçiyor.

Bayburt İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre kapalı köy yolu bulunmuyor.