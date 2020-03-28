Bayburt Bilim Sanat Merkezi yüz koruyucu siper üretimine başladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bayburt Bilim Sanat Merkezi yüz koruyucu siper üretimine başladı - Haber
Bayburt

Bayburt Bilim Sanat Merkezi yüz koruyucu siper üretimine başladı

Bayburt Bilim Sanat Merkezi yüz koruyucu siper üretimine başladı Bayburt Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarının kullanması için 3D teknolojisiyle yüz koruyucu siper üretimine başladı.

28.03.2020 20:44 | Son Güncelleme: 28.03.2020 20:45
Bayburt Bilim Sanat Merkezi yüz koruyucu siper üretimine başladı

Bayburt Bilim Sanat Merkezi yüz koruyucu siper üretimine başladı

BAYBURT - Bayburt Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarının kullanması için 3D teknolojisiyle yüz koruyucu siper üretimine başladı.

Özellikle sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu yüz koruyucu siper maske üretimi, 3D yazıcılarla gerçekleştiriliyor. Sağlığa zarar vermeyen doğal malzemelerden üretilen maskeler, sağlık çalışanlarının istek ve tavsiyeleri dikkate alınarak tasarlanıyor.

BİLSEM idareci ve öğretmenlerinin gönüllü yer aldığı üretim faaliyetleri 24 saat boyunca devam ediyor. Üretimi tamamlanan yüz koruyucu siper maskeler, ihtiyaç duyulan sağlık kuruluşlarının istifadesine sunulacak.

Bayburt BİLSEM Müdürü Aydın Doğan yaptığı açıklamada, dünyayı saran salgın konusunda neler yapabileceklerini düşündüklerini belirterek, "Bu anlamda merkezimizdeki 3 boyutlu yazıcılarla koruyucu siper maske yapmaya karar verdik. Bununla ilgili şu anda 3 farklı model üzerinde üretim yapıyoruz" dedi.

Bayburt Devlet Hastanesi ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkileriyle konuyu görüştüklerini ve ellerindeki örnekleri gösterdiklerini ifade eden Doğan, "Şuan için böyle bir maske ihtiyacının olmadığını ancak süreç içerisinde bu maskelere ihtiyaç duyabileceklerini ifade ederek bizden destek istediler. Bizde kurum olarak bu anlamda elimizden geldiğince kendilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

Bayburt Bilim Sanat Merkezi yüz koruyucu siper üretimine başladı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Bayburt Bilim Sanat Merkezi yüz koruyucu siper üretimine başladı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüs yasağına uymadı, feci şekilde can verdi Haber
Koronavirüs yasağına uymadı, feci şekilde can verdi
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi Haber
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi
Sokağa çıkma yasağı yüzünden 30 yıl sonra ilk defa görüntülendi Haber
Sokağa çıkma yasağı yüzünden 30 yıl sonra ilk defa görüntülendi
80'lik Patrick'le evlenen Meltem, evliliği hakkındaki itirafıyla ağızları açık bıraktı Haber
80'lik Patrick'le evlenen Meltem, evliliği hakkındaki itirafıyla ağızları açık bıraktı
'Oğlum koronadan öldü' öldü dedi, gerçek başka çıkınca gözaltına alındı Haber
"Oğlum koronadan öldü" öldü dedi, gerçek başka çıkınca gözaltına alındı
Küstah sözler söyleyen 3 öğrenci, karantinadan gözaltına alındı Haber
Küstah sözler söyleyen 3 öğrenci, karantinadan gözaltına alındı
Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti
Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti
Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Kovid-19'un rotası
Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Kovid-19'un rotası
ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu
ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu
Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, 'Gevşemeyin' dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir
Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti
Rus Dışişleri Sözcüsü, sokaklara aslan, kaplan bırakıldığı iddialarına ayı şakasıyla cevap verdi
Rus Dışişleri Sözcüsü, sokaklara aslan, kaplan bırakıldığı iddialarına ayı şakasıyla cevap verdi
Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durduruldu
Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durduruldu
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul genelinde bazı faaliyetler durduruldu
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul genelinde bazı faaliyetler durduruldu
Fatih Terim'in derbi sonrası aldığı karar tüm takımın virüsü kapmasını engelledi
Fatih Terim'in derbi sonrası aldığı karar tüm takımın virüsü kapmasını engelledi
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge
Eski kocası tarafından sokak ortasından başından vurulan kadın hayatını kaybetti
Eski kocası tarafından sokak ortasından başından vurulan kadın hayatını kaybetti
Son Dakika: Merkez Bankası, kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gitti
Son Dakika: Merkez Bankası, kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gitti
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak
Profesörün canlı yayındaki 'Süper bulaştırıcı var' çıkışı Samsun halkını tedirgin etti
Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti
Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının detayları belli oldu! Valilik, 4 konuda mazerete sahip kimseleri engellemeyecek
Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının detayları belli oldu! Valilik, 4 konuda mazerete sahip kimseleri...
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi
Atakan Özyurt'un akımına uyan ünlü isimler 'Kira bende' kampanyasına destek oldu
Atakan Özyurt'un akımına uyan ünlü isimler "Kira bende" kampanyasına destek oldu
Koronavirüsü yenen Kadir Has Üniversitesi Rektörü, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı
Koronavirüsü yenen Kadir Has Üniversitesi Rektörü, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı
86 yaşındaki adam, ihtiyaçlarını karşılayan polislerden kendisine eş bulmasını istedi: Yalnızım yalnız
86 yaşındaki adam, ihtiyaçlarını karşılayan polislerden kendisine eş bulmasını istedi: Yalnızım yalnız
Aleyna Tilki, mini şortuyla direk üzerinde poz verdi
Aleyna Tilki, mini şortuyla direk üzerinde poz verdi
Fransa'da kafe açan Fırat Çelik, salgın nedeniyle dükkanını kapattı
Fransa'da kafe açan Fırat Çelik, salgın nedeniyle dükkanını kapattı
Kredi kartı asgari ödemesi yüzde 20-40 arasında olacak
Kredi kartı asgari ödemesi yüzde 20-40 arasında olacak
İmamın evinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara 'kuş yemi' ve 'Kur'an-ı Kerim' yardımı duygusal anlar yaşattı
İmamın evinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara 'kuş yemi' ve 'Kur'an-ı Kerim' yardımı duygusal anlar...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Zekeriya Birkan Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yalın Ebru Polat Dilek Yaman Ender Saraç
Spor Falcao Lionel Messi Lionel Messi Nihat Özdemir Hikmet Karaman
Daha Fazla Mart Rize Türk Kadın
Şu an buradasınız: Bayburt Bilim Sanat Merkezi yüz koruyucu siper üretimine başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2020 21:11:06. #1.15#
title