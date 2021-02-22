Bayburt Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
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Bayburt Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

22.02.2021 13:31 | Son Güncelleme: 22.02.2021 13:34
Bayburt Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Bayburt Belediyesinde toplu iş sözleşmesinin imzalandığı bildirildi.

Bayburt Belediyesinde toplu iş sözleşmesinin imzalandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye binasında düzenlenen imza törenine, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Hak-İş Sendikası Trabzon Şube Başkanı İsmail Hakkı Kaplan, Baybel-San Genel Müdürü Hatem Serkan Taner, sendika iş yeri temsilcileri Hayrettin Uluca ile Ümit Tekdemir katıldı.

Pekmezci ile Kaplan'ın imzaladığı 2 yıllık toplu iş sözleşmesi kapsamında Bay-Bel-San Limited Şirketinde çalışanların maaşına 2021 yılı için yüzde 12+12, 2022 yılı için ise yüzde 7+7 oranında zam yapıldı. Ayrıca çalışanlara 3 ayda bir 7 günlük ikramiye verilmesine karar verildi.

Pekmezci, yaptığı konuşmada, toplu sözleşmenin imzalanmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Sözleşmeden işçileri memnun eden bir sonuç çıktığına inandığını belirten Pekmezci, şunları kaydetti:

"Bizler her şeyden önce bir aileyiz. Hepimiz Bayburt halkına hizmet için buradayız. Kovid-19 salgınının sebep olduğu kısıtlamalar ve tedbirler altında geçen son bir yıl içerisinde bütün zorluklar ve imkansızlıklara rağmen belediye hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesinde büyük katkıları olan çalışanlarımıza bu vesile ile teşekkür ediyorum. İşçilerimizin mutluluğu bizimde mutluluğumuz. Sözleşmemiz hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

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