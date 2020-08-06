Bayburt Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
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Bayburt Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Bayburt Belediye Başkanlığı ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Bayburt Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
06.08.2020 12:53 | Son Güncelleme: 06.08.2020 12:57

Bayburt Belediye Başkanlığı ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

3 yıllık sözleşme kapsamında belediye de kadrolu işçi olarak çalışanların maaş, ücret ve sosyal haklarına birinci ve ikinci yılda % 11, üçüncü yılda ise %10 zam yapıldı. Sözleşme, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Hak-İş Sendikası Trabzon İl Başkanı İsmail Hakkı Kaplan tarafından imzalandı.

İmza töreninde konuşma yapan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "İşçilerimizle ilgili böyle bir karar alma ve onların arzu ettiği şekilde sonuçlandırmaktan Bayburt Belediye Başkanı olarak mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Biz birlikte paylaştığımız, bir aile gibi düşündüğümüz bu yapı altında Bayburt halkına hizmet etmek için buradayız. Bir takımımız seçilerek geliyoruz, bir takımımız işçi olarak geliyor ama temelde aynı şeyi paylaşıyoruz. Özellikle sendikamızla Bayburt Belediyemizin bir uyum ve adaptasyon içerisinde anlaşma yapmasından mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de iyi ve gerçek manada halis duygularımızın semeresini vereceğini ve çalışmalarımızın biraz daha şevkle yürütüleceğine inancım tamdır. Bu vesileyle aramızdaki bu akdin imzalanması aşamasıyla sizlere güzel şeylerin vesile olması dileklerimi iletiyorum. İnşallah güzel günlerde ve güzel çalışmalarda birlikte oluruz. Allah hayırlı etsin diyorum" dedi.

İmzalanan toplu iş sözleşmesi hakkında açıklamada bulunan Hak-İş Sendikası Trabzon İl Başkanı İsmail Hakkı Kaplan ise, "Bizlerde Hizmet-İş Sendikası olarak Bayburt Belediyesi'ni hiçbir zaman rakip olarak görmedik. Tam aksine iş ortağımız olarak gördük ve bundan sonra da öyle görmeye devam edeceğiz. Toplu iş sözleşmesini taraflar olarak bir masa etrafında diyalogla çözmek bizleri son derece memnun etmiştir. Toplu iş sözleşmemizin hem bizlere hem Bayburt Belediyesi'ne hem de çalışanlarımıza aileleri ile birlikte hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyoruz. Sizlere de Allah ödeme kolaylığı versin. Bizim için aslolan toplu sözleşme değil, masanın etrafında paydaş olarak görüşüp taraflarla beraber diyalog yoluyla anlaşabilmektir. En güzel sözleşme masada yapılan toplu iş sözleşmesidir. Ben bu vesileyle katkı sağlayan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Allah mübarek eylesin" şeklinde konuştu.

İmza töreninde Bayburt Belediye Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ile Nesimuttin Selçuk, Muhasebe Müdürü Remzi Kılıç, Hak-İş Sendikası Trabzon İl Başkan Yardımcısı Şevket Çelik, sendika işyeri temsilcileri Barış Kalekahyası ve Lokman Kelleci de hazır bulundu. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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