Bayburt Belediyesi zabıtasından denetim Bayburt Belediyesi zabıta ekipleri tarafından vatandaşların toplu olarak bulundukları kentte faaliyet gösteren kafe, lokanta, kahvehane, çay ocakları ve otellere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Bayburt Belediyesi zabıta ekipleri tarafından vatandaşların toplu olarak bulundukları kentte faaliyet gösteren kafe, lokanta, kahvehane, çay ocakları ve otellere yönelik denetim gerçekleştirildi. Sağlık İl Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri, işletme sahiplerine korona virüs tedbirleri kapsamında gerekli uyarıları yaptılar. Zabıta ekipleri kurallara uymayanlar hakkında ceza-i işlem uygulanacağını belirtti. - BAYBURT Kaynak: İHA