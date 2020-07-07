Bayburt Belediyesi Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı Bayburt Belediyesi Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. oturumu Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başkanlığında yapıldı.

Bayburt Belediyesi Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. oturumu Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başkanlığında yapıldı.

Pandemi süreci dolayısıyla uzun bir aradan sonra yapılan toplantıda Başkan Pekmezci'nin konuşmalarının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Maddelerin sırasıyla görüşülerek karara bağlanmasının ardından toplantı sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İHA