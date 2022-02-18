Bayburt Belediyesi su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü - Haberler
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Bayburt Belediyesi su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü

AA, Beşir Kelleci - Güncel
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Bayburt Belediyesi su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü

Bayburt Belediyesi, su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7 indirim yaptı.

BAYBURT (AA) - Bayburt Belediyesi, su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7 indirim yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 5189 sayılı Cumhurbaşkanı kararına istinaden su ücretlerindeki KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülerek yüzde 7 oranında indirim yapıldığı belirtildi.

Suda KDV indirimi uygulaması, Bayburt Belediyesi ve alt kuruluşlarının sosyal medya hesaplarından da duyuruldu.

AA / Beşir Kelleci - Güncel

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