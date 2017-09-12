Bayburt Belediyesi'nin Kültür Gezilerine Desteği Sürüyor

Bayburt Belediyesi kültür gezilerine katkı sunmaya devam ediyor. Başta Çanakkale olmak üzere herhangi bir şehre kültür gezisi düzenlemek isteyen her gruba destek olan Bayburt Belediyesi'nden bir destek de Bayburt Ortaokulu ve Bayburt İmam Hatip Ortaokulu'na geldi. Geziye gidecek öğrencileri uğurlayanlar arasında bulunan Belediye Başkanı Mete Memiş kısa bir açıklamada bulunarak şunları ifade etti.



Çocuklarımızı Ödüllendirmek İstedik



Bu çocuklarımız yaz boyunca teog kursunda çalıştılar çabaladılar. Bizde Bayburt Belediyesi olarak dedik ki. Bu çocuklarımızı ödüllendirelim. Ödülleri de Çanakkale ve İstanbul ile dönüşte de Bilecik ve Söğüt gezisi olsun. Çanakkale önemli bir yer. Çanakkale de ne olduğunu yolda giderken hem siz okursunuz hem de öğretmenleriniz size bahseder. Çanakkale Müslüman Türk Milleti'nin tarih sahnesinden silinmesi için bütün batılı güçlerin, haçlı güçlerin toplanarak saldırdıkları yerin adıdır. Ama orda bu büyük Türk milleti, ecdadımız onlara Çanakkale geçilmez sözünü söyledi. Bunu yüzlerine haykırdılar ve Çanakkale'yi de geçirmediler. Bu anlamda Çanakkale yok edilmek istenen bir milletin destanıdır. Gittiğiniz zaman öğretmenleriniz size söyler. Dur yolcu! İfadesini gördüğünüz zaman onun altını okuyun. Kime niye dur demişiz. Bu çok önemli.



Bu Gezide Ecdadımızı Yakından Tanıyacaksınız



İstanbul medeniyetimizin oradaki en önemli fonksiyonlarının icra edildiği yerdir. Medeniyetimize ait, tarihimize ait, kültürümüze ait gelişme döneminde çağın kapatılıp çağın açıldığı yerin adıdır. Orayı da bu anlamda gezeceksiniz. ve Söğüt'te de kuruluşumuzu göreceksiniz. Ertuğrul Bey'i göreceksiniz, Osman Bey'i ve onların silah arkadaşlarını göreceksiniz. Ben hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. İnşallah yolculuğunuz hayırlı olur.



Eğitim İçin Talepleri Yerine Getirmeye Devam Edeceğiz



Bir şey daha ekleyeyim. Sizin önümüzde ki yıl yapılacak olan teog sınavlarınıza ait benden ne talebiniz olursa yerine getirmek bunu çok açık söylüyorum Bayburt Belediye Başkanı olarak benim sözüm olsun benim birinci ve en temel vazifemdir." - BAYBURT