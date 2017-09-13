Bayburt Belediyesi'nden Yoğun Mesai

Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken Bayburt Belediyesi ekipleri okullara yönelik temizlik çalışmalarını hızlandırdı. Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde yıkama çalışması gerçekleştiren ekipler, özellikle yılın bu dönemlerinde meydana gelen mevsim geçişlerinden dolayı hava sıcaklığında yaşanan değişimlerin enfeksiyon riskini artırarak soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi hastalıklara zemin hazırlaması nedeniyle toplu alanlardaki yıkama ve dezenfeksiyon çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Yıkama ve dezenfektasyon çalışmaları devam ederken mahallelerde göze hoş gelmeyen görüntülere son vermek adına yabani ot temizliği çalışmalarını sürdüren Bayburt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de çalışmalarını okul bahçelerine taşıdı. Çalışmalar kapsamında Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu bahçesinde ot biçme çalışması yürüten ekipler buradaki yabani otları temizleyerek hem estetik durmayan görüntülerin önüne geçiyor hem de olası alerjik rahatsızlıkların oluşması ihtimalini engelliyor.



Yeni sezon asfalt uygulaması ve kaldırım yapım çalışmaları çerçevesinde şehir merkezinde örnek işlere imza atan ekipler mahallelerde de yoğun mesailerine devam ediyor. Zahit Mahallesi Osmangazi Caddesinde çalışma başlatan ekipler burada asfalt uygulaması gerçekleştiriyor. Ekipler aynı zaman da Türkistan Caddesi'nde de kaldırım yapım çalışmalarını sürdürüyor. - BAYBURT