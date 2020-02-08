Bayburt Belediyesi'nden karla mücadele seferberliği

08.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 08.02.2020 18:38

Bayburt'ta gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından şehir merkezinde kar kalınlığı 35-40 santimetreyi buldu. Karla mücadele ekiplerini hazır tutan Bayburt Belediyesi ise kar yağışı ile birlikte seferber oldu.



Bayburt Belediyesi karla mücadele ekipleri, gece saatleri itibariyle şehri etkisi altına alan kar yağışıyla birlikte harekete geçerek ana ve ara yolları açarken kaldırımlarda da temizlik çalışması başlattı. Vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için titizlikle çalışan ekipler, aynı zamanda buzlanmaya karşı tuzlama faaliyetlerine de devam ediyor. Karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ile birlikte yerinde takip eden Başkan Hükmü Pekmezci, belediye olarak karla mücadeleye devam ettiklerini söyledi.



Ekiplerin yoğun olarak çalıştığını belirten Başkan Pekmezci, "İl merkezindeki ana arterler ile mahalle ve sokaklardaki yolların açık kalması, ulaşımın kesintisiz devam etmesi için yol açma ve tuzlama çalışmalarına devam ediyoruz. Aynı zamanda her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kaldırım temizliği çalışmaları da sürüyor" dedi.



"Ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca çalışıyor"



Kar yağışına hazırlıklı yakalandıklarını ve karla mücadele ekipleriyle koordinasyonu sağlayacak şekilde sahaya çıktıklarını ifade eden Başkan Pekmezci, "Kış mevsimi başlamadan Bayburt Belediyesi olarak karla mücadele ekiplerimizi ve ekipmanlarımızı hazır vaziyete getirmiştik. Meteoroloji müdürlüğümüzden bize ulaşan hava tahmin raporlarını da göz önünde bulundurarak karla mücadele ekiplerimizle birlikte hazır durumda bekliyoruz. Aralıklarla yağan kar yağışının sıkıntısını vatandaşlarımıza yansıtmamak için hep sahada olduk. Bu gece de 03.30 itibariyle şehrimizi etkisi altına alan kar yağışıyla birlikte yine alarma geçtik ve ana arterler başta olmak üzere ara sokaklarımız, mahalle aralarına varıncaya kadar aralıksız bir şekilde yol açma çalışmalarına devam ettik. Şuan itibariyle şehir merkezinde kapalı yolumuz bulunmamaktadır. Buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını da yürütürken Temizlik İşleri Müdürlüğü personelimiz de kaldırım temizliği çalışmalarını hummalı bir şekilde gerçekleştiriyor. Ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca çalıştılar ve halen aynı kararlılıkla çalışıyorlar. Halkımıza sorunsuz ve kaliteli hizmet sunmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Bu çalışmalarımız sırasında araç sahiplerinden destek bekliyoruz. Araçlarını yol kenarına park etmemelerini rica ediyoruz. Bazen yol kenarına bırakılan bir araç tüm çalışmalarımızı sekteye uğratabiliyor. Dolayısıyla bu konuda halkımızın destek olmasını istiyoruz" diye konuştu. - BAYBURT

Kaynak: İHA